Para için Galatasaray’da kalan dünya yıldızı kim

2007-2012 yılları arası Galatasaray'da oynayan Servet Çetin, Socrates'ten Mehmet Demirkol'a açıklamalarda bulunurken önemli gerçekleri ortaya çıkardı.

“Fenerbahçe'den Sivasspor'a transfer olduğum zaman formumda bir düşüş olmamıştı” diyen Servet Çetin Galatasaray’a gelişini de anlattı.

İşte Çetin’in sözleri:

Daha sonra benimle ilgilenenler oldu, daha yüksek paraya oynayabilirdim ama ben sezonun bitimine 9-10 hafta kala Galatasaray'ın teklifini kabul etmiştim. Sözümü tuttum.

Bizim zamanımızda hangi menajer ile çalıştığın çok önemliydi. Bugün daha da önemli oldu. Mesela camialara yakın o isimlerle çalışmıyorsan seni büyük kulüplere transfer etmiyorlar veya Milli Takıma alamıyorlar. Ben futbola başladığımdan beri sadece bir menajerle çalıştım.

Galatasaray’a sadece para için Barcelona’dan gelen ismi de açıklayan Servet Çetin, yıldız isimle nasıl kavga ettiğini de anlattı.

"BARCELONA’DAN PARA İÇİN GELDİ"

"Galatasaray'da oynadığım dönemde Rijkaard'ın geleceğini duyunca çok heyecanlandık. Sonuçta Barcelona'da Şampiyonlar Ligi kazanmış bir futbol adamından bahsediyoruz. Daha sonra gördük ki diğer hocalardan bir farkı yokmuş. Ne rakip analizi, ne maçtan sonra ekstra idmanlar, sen buraya koş, sen şöyle yap hiçbir şey yoktu. Sadece duran top organizasyonu çalışıyorduk. Kısacası Galatasaray'a para için geldi desek doğru konuşmuş oluruz. Maç kazanmamız futbolcuların bireysel yeteneklerine bağlıydı.

"BİZ TAKTİK ÇALIŞMAYIZ”

"Rijkaard ile antrenmanın ortasında kavga ettim. Eskişehirspor'la maça çıkacağız. Yenilseydik takımdan atılacaktı. Gol attım, kazandık. Birkaç hafta sonra Karabükspor maçının kadrosuna almadı, yenildik. Sonra idmanı durdurdum oynamam gerektiğini söyledim. Bana 'Senin gibi ağır kilolu futbolcular daha çok koşmalı' dedi. Yardımcısı Neeskens de 'Biz fazla taktik çalışmayız, tahtaya kadroyu yazarız oyuncular çıkar oynar. Barcelona'da bunu gördük.' dedi. Zaten birkaç hafta sonra görevinden alınmıştı."