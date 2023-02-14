FAST limiti 20 bin TL'ye yükseldi. Merkez Bankası resmen açıkladı

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde Para aktarımı gerçekleştiriyordu.

TCMB tarafından yapılan düzenleme ile bu işlemlerde limitler 20 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 20 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

Bu limit daha önceden 5 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 20 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.

FAST LİMİTİ NE KADAR?

FAST limiti geçen sene 14 Şubat tarihinde 2 bin liradan 5 bin liraya yükselmişti. Bugün yapılan artışla birlikte FAST işlem limiti 20 bin TL’ye yükseldi. FAST limiti 2023 yılı boyunca 20 bin TL olarak uygulanacak.

20 bin TL'ye kadarki para transferlerinde FAST seçeneğini kullanabilirsiniz. 20 bin TL'den daha fazla transferi yapmak isterseniz parça parça işlem yaparak FAST'ı kullanabilirsiniz.

FAST ile yapılan para transferleri birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Buna ek olarak FAST sayesinde uzun IBAN numarası derdi ortadan kalkıyor. Para göndereceğiniz kişinin FAST sistemine kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini girerek para transferi yapabilirsiniz. Bu yılın ilk çeyreğinde FAST’a TR-Karekod özelliği gelecek. QR kodu okutarak şifresiz, kartsız ve temassız şekilde ödeme ve para transferi yapabileceğiz.