Paramparça olmuş arabayı 67 bin liradan satışa koydu

İnternet sitesinde yayınlanan bir ilan, Türkiye’deki 2. el araba fiyatlarının geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdi. Sahibinden isimli 2. el araba alım satım sitesinde yayınlana bir ilan görenleri hayrete düşürdü. 2006 model bir Ford Focus’a 67.500 TL istenirken ortada bir araba olmaması görenleri şaşkına çevirdi.

Paramparça olmuş arabayı 67 bin liradan satışa koydu

Editör: Ufuk Cingöz

Sosyal medyada birbirinden ilginç ilanlar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaştığı yayınlanan bir ilan, görenleri hayrete düşürdü.

Sarı site diye bilinen Sahibinden’de yer alan 67.500 TL’lik Ford Focus ilanı sosyal medyada gündem olurken Türkiye’deki araba fiyatlarının geldiği noktayı da ortaya koydu.

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Türkiye’de araba fiyatları inanılmaz boyutlara çıkarken 2. el araba alım satım sitelerinde de birbirinden ilginç ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Bu ilanlardan biri de Sahibinden isimli 2. el araba satış sitesinde ortaya çıktı. 2 hafta önce verilen ilana bakıldığında 2006 model Ford Fous’a 67.500 TL istenilirken ortada neredeyse araba adına hiçbir şeyin olmaması görenleri güldürürken düşündürdü.

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ORTADA ARABA YOK İSTENİLEN PARA 67.500 TL

Deprem hasarlı notuyla yayınlanan ilanda arabaya ilişkin sadece lastikler göze çarparken bu durum Türkiye’deki 2. el araba fiyatlarının geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdi.

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