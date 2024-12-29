Parasetamol uzun vadede sağlığınızı tehlikeye atıyor

Son yapılan bir araştırma, yaygın ve reçetesiz kullanılan parasetamolün yaşlı bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu. İngiltere’de gerçekleştirilen çalışmada, parasetamolün uzun süreli kullanımının mide ülseri kanaması riskini %24, kronik böbrek hastalığı riskini %19 ve kalp yetmezliği riskini %9 oranında artırdığı tespit edildi.

Dr. Sangeeta Sharma, parasetamolün aşırı kullanımına dikkat çekerek, özellikle Hindistan'da ilaç tüketiminde daha bilinçli olunması gerektiğini belirtti. İlaçların rasyonel kullanımı, bireylerin sağlığını korumak ve yan etkilerden kaçınmak için hayati önem taşıyor. Parasetamol gibi yaygın kullanılan ilaçlar, kolay erişilebilirliği nedeniyle genellikle bilinçsizce ve yüksek dozlarda tüketiliyor.

YAN ETKİLER VE RİSKLER

Parasetamolün sık ve yüksek dozlarda kullanımı, özellikle sindirim sistemi, böbrekler ve kalp üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Araştırmaya göre, bu ilacın uzun vadeli aşırı tüketimi, mide zarında tahribat, böbrek fonksiyonlarının bozulması ve kalp yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlarla ilişkilendiriliyor.

NASIL KULLANILMALI?

Uzmanlar, parasetamol kullanımında doz sınırlarının aşılmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle yaşlı bireylerde ve kronik hastalığı olan kişilerde, ilacın doktor kontrolünde alınması öneriliyor. Ayrıca, bireylerin reçetesiz ilaç kullanımından kaçınarak profesyonel sağlık danışmanlığı alması büyük önem taşıyor.

ÜLKEMİZDEKİ DURUM

Türkiye’de de reçetesiz ilaç kullanımının yaygın olduğu biliniyor. Halkın ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, yan etkilerin önlenmesi için önemli bir adım olacaktır. Sağlık otoritelerinin rasyonel ilaç kullanımı konusundaki farkındalık çalışmalarını artırması bekleniyor.