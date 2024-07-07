Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı

Bu haftanın kazandıran yatırım araçları ortaya çıktı. Bunu yapan vatandaşlar köşeyi döndü

Bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları ortaya çıktı. Bu hafta borsa, altın ve dolar değer geçen haftaya göre değerini kaybederken, Euro yatırımcılarına kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,91 oranında yükselişle 10.851,78 puan üzerinden tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36 oranında puana gerilediği görüldü.Aynı dönem içerisinde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,41 oranında yükselerek 12.380,73 puanaç çıkarken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,32 artışla 10.111,02 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,47 oranında kazançla 14.573,13 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 0,63 düşüşle 13.665,97 puana ulaştığı belirtildi.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri içerisinde en çok prim yapan hisse bu hafta Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olduğu ifade edildi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 13,90 oranında prim sistemiyle öne çıktı.

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Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nı sırasıyla yüzde 11,11 oran ile Oyak Çimento ve yüzde 11,00 oran ile Anadolu Grubu Holding takip etti. En fazla değer kaybeden hisseler ise yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,22 ile Şekerbank ve yüzde 9,20 ile Türkiye Sigorta takip ettiği ifade edildi.

HAFTANIN EN DEĞER GÖREN ŞİRKETLERİ BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler de belli oldu. Bu şirketler sırayla 581 milyar 988 milyon lirayla Koç Holding, 514 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 425 milyar 40 milyon lirayla Türk Hava Yolları olduğu bilgisi verildi.

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