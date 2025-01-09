Paraşütte waffle keyfi yaptılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Paraşütte waffle keyfi yaptılar

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ilginç bir olay yaşandı. Cüneyt Gülakar ve Kübra Cengiz paraşütte waffle yaparak gökyüzünde tatlı yemenin keyfini yaşadılar.

Ergan Dağı Kayak Merkezinde vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı. Haftanın her günü Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkânı sunuyor.

Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının tadını çıkardı.

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Öte yandan waffle şefi Cüneyt Gülakar ile paraşüt hocası Kübra Cengiz, Ergan Dağı Kayak Merkezinde değişik bir aktiviteye imza attılar.

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Paraşütle uçan ikili Ergan Dağı Kayak Merkezinin semalarında waffle yaparak waffle tutkusunun sınır tanımadığını belirttiler.

Paraşütte waffle keyfi yaptılar

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