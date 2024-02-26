Parfümericilikte kullanılan mucize ot ortaya çıktı

Şifalı otlar, doğal gıdaların giderek daha çok ilgi görmesiyle birlikte popülerleşiyor. Ancak bunları kullanmadan önce doktorunuza başvurmanız önemli.

Parfüm sektöründe turunç adlı bir bitkinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Turunç, sedefotugillerden 1-6 m arası boylarda, yapraklarını dökmeyen bir ağaç türüdür.

Yaprakları parlak ve karşılıklı dizilidir. Çiçekleri beyaz ve hoş kokuludur. Meyvesi yuvarlak, sarı-turuncu renkli ve 8-12 dilimlidir. Meyve suyu ekşi ve acı bir tada sahiptir.

Olgunlaşmamış meyvelerin kabukları uçucu yağ, C vitamini, pektin ve hesperidin içerir.

Çiçeklerinden turunç çiçeği esansı elde edilir.

Faydaları…

Sinir sistemini sakinleştirir. Spazm çözücüdür. Sindirimi rahatlatır. Parfüm yapımında kullanılır.

Turunç nasıl tüketilir?

Turunç, çiçeğinden kabuğuna kadar farklı şekillerde değerlendirilen bir bitkidir. Ferahlatıcı bir lezzete sahip olan turunç, sadece evlerde değil, çeşitli endüstrilerde de kullanılmaktadır.

Kabuklarından ve çiçeklerinden çıkarılan uçucu yağ, parfüm yapımında kullanılır. Çiçekleri güzel kokulu olduğu için esans üretiminde temel malzeme olarak işlev görür ve esansı, sabunlara, şampuanlara eklenerek harika bir koku sağlar. Ayrıca esansı, gıda sektöründe tatlandırıcılara aroma katmak için de kullanılır.

Turunç kabuğu, çiçeklerinden farklı bir aromaya sahiptir ve yemeklere lezzet katmak için kullanılır. Genellikle kabukları rendelenerek yemeklere ilave edilir ya da özel yemeklerin ana malzemesi olarak sunulur.

Mutfakta, salatalara ya da et yemeklerine lezzet vermek için limon yerine turunç da kullanılabilir. Ayrıca nar ekşisine benzer bir turunç ekşisi yapılıp marketlerde satılır.

Turunç kabuğu, güzel kokusu nedeniyle merhem, tentür ve macun yapımında da kullanılır.

Kabukları, besleyici olduğu için kurutulur ve turunç yapraklarıyla birlikte çay ya da şurup haline getirilir.

Turunç, kabukları ve çiçekleri dışında çiğ olarak da yenilebilir. Acı bir tada sahip olduğu için doğrudan yemek çok yaygın değildir, ancak bazı bölgelerde acılığını gidermek için üzerine şeker serpilir ya da bal dökülür.