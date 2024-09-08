Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kapanış töreni yapıldı

Kaynak: AA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kapanış töreni yapıldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni yapıldı. Türk bayrağını 2 altın madalya kazanan milli para yüzücü Umut Ünlü ile bronz madalya alan milli para masa tenisçi Kübra Korkut taşıdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Stade de France'da şiddetli yağmura rağmen 80 bine yakın sporsever, töreni takip etti.

Kapanış töreninde Türk bayrağını para yüzmede 2 altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü ile para masa tenisinde bronz madalya alan Kübra Korkut taşıdı.

Ülkeleri temsilen sporcular, sahnenin etrafında kendileri için kurulan alanda oturdu. Her ülkeden bir kadın ve bir erkek sporcu, kurulan platformdan ülkelerinin bayraklarıyla geçti.

Stadyumun ortasındaki elektronik müzik sahnesinde 24 sanatçı, konser verdi. Işık ve havai fişek gösterilerinin yer aldığı tören, renkli anlara sahne oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da kapanış törenini izlediği oyunlar, paralimpik meşalenin söndürülmesiyle sona erdi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin bayrağı, 2028'de oyunlara ev sahipliği yapacak Los Angeles'a teslim edildi.

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