Paris Hilton çocuğunun yüzünü ilk defa gösterdi

43 yaşındaki Paris Hilton, anne olmanın mutluluğunu yaşamayı sürdürüyor.

2021’de nikah masasına oturduğu 43 yaşındaki iş insanı Carter Reum ile devam eden mutlu evliliğini sık sık hayranlarıyla paylaşan Hilton, bu defa da dört kişilik aile tablosunu paylaştı.

​​​​​​​

Hilton böylece kızı London’ın fotoğrafını ilk kez paylaşmış oldu. Paris Hilton’ın ayrıca Phoenix adında bir çocuğu daha bulunuyor.

New York'ta dünyaya gelmiş ve Beverly Hills, California'da büyümüştür. Hilton Hotelleri'nin kurucusu Conrad Hilton'ın torunudur. Paris Hilton ilk olarak 1990'ların sonlarında magazin dergilerinin ilgisini çekmiştir.