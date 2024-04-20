Paris Hilton çocuğunun yüzünü ilk defa gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
Paris Hilton çocuğunun yüzünü ilk defa gösterdi
Hilton otellerinin varisi ve aynı zamanda oyuncu ve model olan Paris Hilton 5 aylık kızının fotoğraflarını ilk defa paylaştı.

43 yaşındaki Paris Hilton, anne olmanın mutluluğunu yaşamayı sürdürüyor.

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2021’de nikah masasına oturduğu 43 yaşındaki iş insanı Carter Reum ile devam eden mutlu evliliğini sık sık hayranlarıyla paylaşan Hilton, bu defa da dört kişilik aile tablosunu paylaştı.

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Hilton böylece kızı London’ın fotoğrafını ilk kez paylaşmış oldu. Paris Hilton’ın ayrıca Phoenix adında bir çocuğu daha bulunuyor.

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New York'ta dünyaya gelmiş ve Beverly Hills, California'da büyümüştür. Hilton Hotelleri'nin kurucusu Conrad Hilton'ın torunudur. Paris Hilton ilk olarak 1990'ların sonlarında magazin dergilerinin ilgisini çekmiştir.

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