Paris Hilton çocuklarıyla tatilde

Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton anneliğin tadını çıkarıyor. 2021 yılında yazar Carter Reum ile evlenen 43 yaşındaki Paris Hilton tüp bebek yöntemiyle hamile kalmaya çalışmış ancak başarı olamamıştı.

Ardından taşıyıcı annelik yöntemini deneyen Hilton’un Phoenix adında bir oğlu olmuştu.

Hilton, oğlu 1 yaşını doldurmadan da kız bebek müjdesi vermişti. 6 ay önce dünyaya gelen ve London ismini verdikleri kızlarıyla aileyi genişleten çift, önceki gün Hawaii’ye tatile gitti.

"Hayatım boyunca hep London adında bir kızım olsun istemiştim" diyen Paris Hilton çocuklarıyla eğlenceli dakikalarını Instagram’daki 26.4 milyon takipçisiyle paylaştı.

Paris Hilton hayatından bazı bölümleri paylaştığı kitabında taşıyıcı anne çocuğunu karnında taşırken hamileliğin nasıl bir duygu olduğunu anlayabilmek için protez hamile karnı taktığını yazmıştı.