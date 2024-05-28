Paris Hilton çocuklarıyla tatilde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paris Hilton çocuklarıyla tatilde

Paris Hilton taşıyıcı anneden olan çocuklarıyla ilk kez tatile çıktı

Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton anneliğin tadını çıkarıyor. 2021 yılında yazar Carter Reum ile evlenen 43 yaşındaki Paris Hilton tüp bebek yöntemiyle hamile kalmaya çalışmış ancak başarı olamamıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-28-144745.png

Ardından taşıyıcı annelik yöntemini deneyen Hilton’un Phoenix adında bir oğlu olmuştu.

ekran-goruntusu-2024-05-28-144049.png

Hilton, oğlu 1 yaşını doldurmadan da kız bebek müjdesi vermişti. 6 ay önce dünyaya gelen ve London ismini verdikleri kızlarıyla aileyi genişleten çift, önceki gün Hawaii’ye tatile gitti.

ekran-goruntusu-2024-05-28-144239.png

"Hayatım boyunca hep London adında bir kızım olsun istemiştim" diyen Paris Hilton çocuklarıyla eğlenceli dakikalarını Instagram’daki 26.4 milyon takipçisiyle paylaştı.

ekran-goruntusu-2024-05-28-144203.png

Paris Hilton hayatından bazı bölümleri paylaştığı kitabında taşıyıcı anne çocuğunu karnında taşırken hamileliğin nasıl bir duygu olduğunu anlayabilmek için protez hamile karnı taktığını yazmıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-28-145517.png

Son Haberler
Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü Dünya
Flaş…. Flaş… İsrail yine çadır kampı bombaladı. 21 ölü
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi Ekonomi
Türk, İspanyol ve Yunan zeytinciler bir araya geldi
Aziz Yıldırım Ali Koç'un dokunulmazlığını açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Ali Koç'un dokunulmazlığını açıkladı
Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak Otomotiv
Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak
Tem Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi Gündem
Tem Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Mika Raun gelinlikle poz verdi Magazin
Mika Raun gelinlikle poz verdi