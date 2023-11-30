Paris Hilton oğlu hakkında yapılan acımasız yorumlara isyan etti

İş kadını, DJ ve şarkıcı Paris Hilton, eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta oğulları Phoenix Barron'a kavuşmuştu. Oğluyla pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Hilton, bebeğinin kafasının çok büyük göründüğü ile ilgili yorumlara bir kez daha değindi.

OĞLUNA ACIMASIZ YORUMLAR YAPILMIŞTI

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Hilton, sosyal medya kullanıcılarının 10 aylık oğlu Phoenix ile dalga geçtiğini görünce annelik içgüdüsünün harekete geçtiğini söyledi.

ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

People'a konuşan ünlü isim, "Genellikle böyle bir şeyi bir yanıtla onurlandırmazdım, ancak dünyada bu kadar zalim insanın olması beni çok üzdü" dedi.

"O BENİM KÜÇÜK MELEĞİM"

Oğluyla dalga geçilmesine dayanamadığını belirten Hilton, "Küçük, masum bir bebek konusunda kötü ve kötü niyetli olabileceklerine inanamadım. Benim hakkımda istediğini söyleyebilirsin ama bu benim küçük meleğim. Ve eğer biri onu ya da duygularını incitecek bir şey söylerse, onu korumak için her zaman orada olacağım" ifadelerini kullandı.

Bebeğinin fotoğraflarının altına, kafasının çok büyük görünmesiyle ilgili acımasız yorumlar yazan bazı takipçileri, Hilton'un oğlunun bir hastalığı olduğunu ima ederek, neden onu doktora götürmediğini sormuştu.

Bunun üzerine Hilton da eleştirilere "Bu dünyada bazı hasta insanlar var. Meleğimin sağlığı mükemmel. Evet, tabii ki doktora götürüyorum, onun sadece beyni büyük" şeklinde yanıt vermişti.