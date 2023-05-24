Paris Hilton: Yaşadığım acıyı kelimeler ifade edemez

Paris Hilton, acı haberle sarsıldı. Ünlü isim sosyal medya hesabından köpeğinin öldüğünü duyurdu.

Paris Hilton: Yaşadığım acıyı kelimeler ifade edemez

Hilton otellerinin varisi ve magazin ünlüsü Paris Hilton, 23 yaşındaki Harajuku B. ismindeki chihuahua köpeğinin ölümünün yasını tutuyor.

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Acı haberi Instagram hesabından duyuran Hilton, “Bugün, değerli chihuahua’ma veda ederken kalbim kırılıyor. İnanılmaz 23 yıl boyunca hayatımı çok fazla sevgi, sadakat ve unutulmaz anlarla doldurdu.

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Son huzurlu uykusuna kadar sevgiyle çevrili uzun, güzel ve ikonik bir hayat yaşadı. Şu anda hissettiğim muazzam acıyı kelimeler ifade edemez” ifadelerini kullandı.

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Sürekli kucağında gezdirdiği köpeğiyle birçok kez objektiflere de poz veren Hilton, duygularını, “O sadece bir evcil hayvandan daha fazlasıydı. O benim ailemdi, hayatın önüme çıkardığı her dönemeç ve dönüşte her zaman yanımda olan sadık bir arkadaştı” şeklinde aktardı.

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