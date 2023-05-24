Paris Hilton: Yaşadığım acıyı kelimeler ifade edemez

Hilton otellerinin varisi ve magazin ünlüsü Paris Hilton, 23 yaşındaki Harajuku B. ismindeki chihuahua köpeğinin ölümünün yasını tutuyor.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran Hilton, “Bugün, değerli chihuahua’ma veda ederken kalbim kırılıyor. İnanılmaz 23 yıl boyunca hayatımı çok fazla sevgi, sadakat ve unutulmaz anlarla doldurdu.

Son huzurlu uykusuna kadar sevgiyle çevrili uzun, güzel ve ikonik bir hayat yaşadı. Şu anda hissettiğim muazzam acıyı kelimeler ifade edemez” ifadelerini kullandı.

Sürekli kucağında gezdirdiği köpeğiyle birçok kez objektiflere de poz veren Hilton, duygularını, “O sadece bir evcil hayvandan daha fazlasıydı. O benim ailemdi, hayatın önüme çıkardığı her dönemeç ve dönüşte her zaman yanımda olan sadık bir arkadaştı” şeklinde aktardı.