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Mankenler ve robot köpekler podyumda buluştu

Birbirinden dikkat çekici tasarımlara ev sahipliği yapan Paris Moda Haftası'na, podyuma çıkan robot köpekler damga vurdu. Fransız lüks marka Coperni'nin tasarımlarını taşıyan modellere, robot köpeklerin eşlik ettiği anlar gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 08:18
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Paris moda haftasında mankenler ve robot köpekler podyumda buluştu

Mankenler ve robot köpekler podyumda buluştu
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Paris moda Haftası kapsamında dün düzenlenen Coparni defilesi, unutulmaz anlara sahne oldu. 2023 Sonbahar- Kış koleksiyonunu sunan markanın defilesine, modellerin yanında yürüyen robot köpekler damga vurdu. Amerikan robot tasarım şirketi Boston Dynamics tasarımı olan "Spot" adındaki sarı robot köpekleri defileye çıkardı.

"KURT VE KUZU YERİNE, İNSANLAR VE ROBOTLAR"

Markanın tasarımlarının arkasında olan Sébastien Meyer ve Arnaud, 17. yüzyıl sanatçısı Jean de La Fontaine'in "Kurt ile Kuzu Masalı"ndan etkilendiklerini belirtirken "Farklı gruplar arasındaki güç dengesini anlatan harika bir hikaye sunmak istedik. Kurt ve kuzu yerine, insanlar ve robotları ele aldık" ifadelerini kullandı.

 

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