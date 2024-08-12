Paris Olimpiyatları skandalla sona erdi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rumen Ana Barbosu'nun jimnastik yer egzersizlerinde bronz madalya kazanan Amerikalı'nın yerini aldığını doğruladı. Bu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Pazartesi günkü yarışmada Chiles'in antrenörünün Barbosu'yu podyuma sıçratarak geçmesini sağlayan itirazını iptal etmesinden 24 saatten kısa bir süre sonra geldi.

Chiles serisini tamamladığında 13.666'lık bir derece elde etti ve Barbosu ile Maneca-Voinea'nın 13.700'lük derecelerinin hemen arkasında beşinci oldu.

Chiles'in ABD Takımı koçu, Chiles'in zorluk puanının yükseltilmesi için jüriye başvurdu. Jüri, itirazı onaylayarak Chiles'in puanını .1 oranında artırdı ve bu, 2021'de Tokyo'da kazandığı takım gümüşü ve Paris'te ABD'nin kazanmasına yardımcı olduğu takım altınıyla birlikte kariyerinin üçüncü Olimpiyat madalyasını kazanması için yeterliydi.

Olimpiyatlardan bir karede ikilinin kucaklaşması, yıldız takım arkadaşı Simon Biles ile aralarında duygusal sahnelerin yaşanmasına neden oldu.

Ancak Romanya Jimnastik Federasyonu, CAS'tan Chiles'in puanına ilişkin Amerika'nın itirazına ilişkin prosedürün gözden geçirilmesini istedi.

Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) yönergeleri, antrenörlerin puanlara itirazlarını puanın yayınlanmasından itibaren bir dakika içinde yapmalarını gerektiriyor.

CAS, ABD koçunun itirazını resmen 1 dakika 4 saniyede, son teslim tarihinden hemen sonra yaptığına karar verdi. Böylece Chiles'e karşı yapılan itiraz kabul edildi ve CAS, Chiles'in skorunun 13.666'ya düşürülmesi ve ilk bitiş sırasının geri getirilmesi gerektiğine karar verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bronz madalyanın Barbosu'ya gideceğini ve Chiles'e verilen bronz madalyanın iadesi için ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi ile birlikte çalışılacağını duyurdu.

Maneca-Voinea ayrıca rutini sırasında yanlış puanlama olduğuna inandığı şeyleri vurgulamak için sosyal medya hesaplarını kullandı. Jüri paneli, yuvarlanan bir pas başlatmak için dönerken sınırların dışına çıktığı için ona 0,1 puan verdi.

Video kanıtları Maneca-Voinea'nın topuğunun aslında sınır çizgisine basmadığını gösteriyordu. Romanya federasyonu, CAS'tan Maneca-Voinea'nın "temelsiz" verilen penaltı için skoruna 0,1 puan vermesini istedi.

Talebin bir kısmı, Maneca-Voinea'nın teknik direktörünün karşılaşma sırasında skora gerçek zamanlı itiraz etmemesi nedeniyle reddedildi.

Bu hafta başında Paris'ten ayrılıp ABD'ye dönen Chiles, fırtınanın başlamasıyla birlikte sosyal medyada akıl sağlığından bahsetti. Kız kardeşi Jazmin Cumartesi günü Instagram'da "Lütfen Jordan'ı ve ailemi dualarınızda unutmayın. Irkçılık gerçektir, vardır, hayattadır" ifadelerini kullandı.

Chiles son günlerde bazı eleştirmenlerin madalyayı geri vermesini önermesiyle birlikte, ciddi medya saldırılarına maruz kalmıştı. Finalden kısa bir süre sonra X'te "bazı insanların hala birileri için mutlu olamamaları komik" diye yazdı.

Maneca-Voinea sosyal medyada agresif bir kampanya düzenleyerek adalet istedi. Barbosu haftanın başlarında sakinlik istedi ve jimnastikçileri değil jüri heyetini suçladı.