Paris’in unutulan yeraltı nehri gün yüzene çıkartılıyor

Fransa’nın başkenti Paris, Seine Nehri’nin küçük kolu olan Bièvre Nehri’ni tekrar doğal haliyle şehre kazandırmayı hedefliyor. Guyancourt’tan doğup Gare d’Austerlitz yakınlarında Seine’ye karışan bu nehir, endüstri faaliyetlerinin ve kanalizasyon sistemlerinin gelişimiyle neredeyse tamamıyla asfalt altında kaldı. 20. yüzyılın başlarında adeta bir kanalizasyon hattına dönüşen Bièvre, günümüzde başkent Paris’in ana kanalizasyon sistemlerinden biri olarak işlev görüyor.

Ancak çevreciler ve şehir planlamacıları uzun yıllardır nehrin yeniden gün yüzüne çıkarılması için çaba harcıyor. 1990’lardan itibaren pek çok Paris belediye başkanı bu hayali gerçekleştirmek için projeler geliştirdi ancak maliyet ve teknik zorluklar nedeniyle uygulama mümkün olmadı.

Son dönemde ise L’Haÿ-les-Roses ve Arcueil ile Gentilly arasındaki bölgelerde 600 metreyi bulan açık nehir bölümleri inşa edilerek önemli ilerlemeler sağlandı. Şimdi de Paris Belediyesi, 13. Bölge yer alan Parc Kellermann’da nehir yüzeyine çıkarılması için fizibilite çalışmalarına başladı. Çalışmaların 2027 sonunda tamamlanması ve ardından inşaat sürecinin başlaması planlanıyor.

Projenin maliyeti yüksek olacak. Arcueil-Gentilly arasında 600 metreyi kapsayan bölgenin açılması 10 milyon euroya mal oldu. Çalışmalar sırasında asfalt kaldırıldı, nehir kanalize eden borular söküldü ve elektrik ile kanalizasyon hatları yeniden düzenlendi. Şehir yönetimi Bièvre ile ilgili projeler için toplamda 12,5 milyon euro bütçe ayırdı. Parc Kellermann bölgesindeki ilk etap için de benzer bir bütçe planlanıyor.

Planlar sadece Parc Kellermann ile sınırlı kalmıyor. Nehrin, René Le-Gall Meydanı, Censier Caddesi ve Buffon Caddesi gibi Paris’in farklı noktalarında da açık akışla devam ettirilmesi hedefleniyor. Ayrıca Paris Belediyesi, Seine Nehri için “hukuki kişilik” statüsü talebinde bulunarak şehirdeki su kaynaklarının korunmasına yönelik yeni bir adım attı.

Paris’in unutulmuş nehirlerini tekrar yaşama döndürme çabası, kentin sürdürülebilirlik ve yeşil şehir vizyonuna önemli katkılar sağlayacak.