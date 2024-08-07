Paris'te aşk başkadır. Olimpiyatta rekor kırdı sevgilisine sürpriz yaptı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, 3 bin metre engelli koşuda yarışan Fransız sporcu Alice Finot, yarışmanın ardından sevgilisine evlenme teklif etti.

26 Temmuz’da başlayan Olimpiyat Oyunları’nda, kadın sporcuların yarışmaların ardından aldıkları evlilik teklifleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris’in banliyösü Saint-Denis’teki Stade de France’da dün düzenlenen 3 bin metre engelli koşusunda yarışan Finot, 8 dakika 58 saniyelik derecesiyle Avrupa rekorunu kırarak 4. sırada yer aldı.

Yarışmanın ardından tribünlerde kendisini izleyen erkek arkadaşının yanına giden Finot, diz çökerek elindeki rozetle evlenme teklifinde bulundu.

Fransız sporcunun sevgilisi, gözyaşları içinde teklifi kabul ederken, tribünlerdeki taraftarlar çifti alkış yağmuruna tuttu.

Finot, yarışmada 9 dakikanın altında bir derece elde ederse evlenme teklifi yapacağını belirterek, “Herkes gibi olmayı sevmiyorum. O henüz teklifte bulunmamıştı, ben de ‘Belki benim yapmam gerekir’ dedim. Böylece, birlikte koştuğum rozeti erkek arkadaşıma hediye ettim. Üzerinde ‘Aşk Paris’te’ yazıyor.” ifadelerini kullandı.