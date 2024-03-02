Paris'te "Gazze için ateşkes" talep edildi

Kaynak: AA
Paris'te "Gazze için ateşkes" talep edildi
Fransa'nın başkenti Paris'te, yağmura rağmen Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı "ateşkes" çağrısıyla bir gösteri düzenlendi.

Bastille Meydanı'nda başlayan ve Millet Meydanı'nda son bulan gösteride, Filistin bayrakları ve şemsiyeleriyle yüzlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar, Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep ederken, İsrail'e yönelik boykot çağrısında bulundu.

Göstericiler, yağmura rağmen "Gazze bir hapishane değil, toplama kampı" sloganları atarak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Paris'te yaşayan ABD'li gösterici Terasia Bradford, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "un katliamı" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu İsrail'e karşı tavır almaya çağırdı. Bradford, ABD'nin İsrail'e sağladığı ekonomik desteğin kesilmesi ve diğer ülkelerin de İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini vurguladı.

Lübnan asıllı Fransız gösterici Andrea Kallab ise Gazze'de yaşananların herkesi ilgilendirdiğini belirterek, bölgede işlenen suçların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu ifade etti. Kallab, Gazze'deki olayları 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımına benzetti ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

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