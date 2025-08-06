Paris’te Türk imzası: Saadet Işıl Aksoy’dan büyük başarı

Kaynak: Hürriyet
Paris’te Türk imzası: Saadet Işıl Aksoy’dan büyük başarı

Saadet Işıl Aksoy’un başrolünü üstlendiği, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini üstlendiği “Confidente” (Sırdaş) filmi Fransa’da vizyona girdi. Gala için Fransa’ya giden ünlü oyuncu “Filmimizi Paris’te görmek büyük gurur verdi” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy’un başrolünü üstlendiği, “Confidente” (Sırdaş) filmi 80 kopya ile Fransa’da vizyona girdi.

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Film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını konu alıyor. Vizyon çalışmaları için Fransa’ya giden Saadet Işıl Aksoy, gala gecesine katıldı.

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Aksoy, “Tüm Paris filmimizin afişleriyle donatılmış, büyük bir gurur ve heyecan” dedi. Filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

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