Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris'ten sonra bakın nereye gitti

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı aşkı gündemden düşmüyor. Fransa'nın başkenti Paris tatili sonrası İstanbul Havalimanı'nda poz vererek aşklarını ilan eden çift, yine yurt dışına çıktı.

Son günlerde sık sık haberlere konu olan oyuncu ve iş insanı, bu defa Finlandiya'ya gitti. Çift, Kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitti. İş insanı Hakan Sabancı, o anları Instagram'dan paylaştı.

Çift Paris dönüşü, "Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" demişti.