Park ettiği aracını bulamayın kadın, polisi arayıp yardım istedi

Kaynak: İHA
Park ettiği aracını bulamayın kadın, polisi arayıp yardım istedi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın çocuğunun da içinde bıraktığı aracını park ettiği yeri bulamayınca büyük panik yaşadı ve polisten yardım istedi.

Aktarılan bilgilere göre Bafra'ya hasta ziyaretine gelen bir kadın, aracını içinde 9 yaşındaki çocuğuyla birlikte Güven Sokak'ta bulunan otoparka park ettikten sonra oradan ayrıldı.

Hasta ziyaretini tamamlayan kadın dönüşünde yolunu karıştırarak otomobilini park ettiği yeri bulamayınca polisti aradı.

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Aracı bulmak için seferber olan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş büro amirliği ekipleri araştırmaya girişti.

Kısa sürede aracın bulunmasıyla rahat bir nefes alan kadın polis ekiplerine çok teşekkür etti.

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