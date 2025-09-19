Park halinde aracından inen adam kanlar içinde kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Park halinde aracından inen adam kanlar içinde kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, feci bir kaza yaşandı. Aracını yol kenarına park edip inen bir sürücü, o sırada gelen bir minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Başına aldığı darbeyle yerde kalan kişi çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Adnan T., 16 KGY 07 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park edip indi. Bu sırada Turgut Ö.'nün (60) kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 16 M 06134 plakalı özel halk minibüsü çarptı.

Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Adnan T., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Adnan T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halinde aracından inen adam kanlar içinde!

Park halinde aracından inen adam kanlar içinde!

Park halinde aracından inen adam kanlar içinde!

Park halinde aracından inen adam kanlar içinde!

Son Haberler
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı