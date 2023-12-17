Park halinde duran araç alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Park halinde duran araç alevlere teslim oldu
Beylikdüzü'nde park halinde duran bir araç nedeni bilinmeyen bir şekilde alevlere teslim oldu

Vatandaşın yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kalınca, otomobilden yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği otomobildeki yangının gören bir vatandaş yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü.

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