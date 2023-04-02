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Akıl almaz kaza! Duran arabadaki 4 kişiyi yaraladı

Emniyet şeridinde park etmiş haldeki araca vuran kişi, 4 kişiyi yaraladı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 22:41
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Park halindeki araca vurdu

Akıl almaz kaza! Duran arabadaki 4 kişiyi yaraladı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hastanelik oldu.

Muratlı’dan Büyükkarıştıran istikametine doğru ilerleyen S.Ö.A. idaresindeki otomobil, seyir halinde iken hafif sağa çekince yol kenarındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Emirhan B., İlayda T. ile sürücü S.Ö.A. ve Sema A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Trafik ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tek şeritten verdi. Sıkışma ve araç yangını ihtimaline binaen itfaiye ekipleri de hazır bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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