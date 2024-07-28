Park halindeki araçlara vuran araç yan yattı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park halindeki araçlara vuran araç yan yattı: 2 yaralı

İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Fatih'te, Galata Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası, gece yarısı sakinliğini bozdu.

Saatler 00.30'u gösterdiğinde, 34 EAC 148 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan iki kişiden biri kadın olmak üzere her ikisi de yaralandı.

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Olaya tanık olan vatandaşların hızla haber vermesiyle, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık görevlileri, daha sonra onları hastaneye sevk etti.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Bu sırada, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştuğu gözlemlendi. Trafik akışı, kaza nedeniyle Galata Köprüsü'nde yaklaşık bir saat süreyle aksadı. Çekici yardımıyla yolların açılmasının ardından trafik normale döndü. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.

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