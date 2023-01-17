Önce kamyona çarptı, sonra bahçeye uçtu

(DHA) - Kaza, akşam saatlerinde Gebze Pelitli Mahallesi Tavşantepe Caddesinde meydana geldi.

Cafer K. yönetimindeki 06 S 8825 plakalı otomobil, cadde üzerinden rampadan inerken gaz pedalının takılı kalması sebebiyle park halindeki 34 JY 951 plakalı un yüklü TIR’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kot farkı nedeniyle yolun altında kalan çay bahçesinin yan tarafındaki odun yığınlarının üzerine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Cafer K. ile araçta bulunan Oğuzhan Y. ve Barış K., itfaiye görevlileri tarafından otomobilin tavanı kesilerek kurtarıldı.

Ambulanslara alınan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.