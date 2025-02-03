Park halindeki kamyonette yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park halindeki kamyonette yangın çıktı

Sinop’ta park halindeki bir kamyonette yangın çıktı. Neden çıktığı henüz öğrenilemeyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Gelincik Mahallesi Pervane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bir vatandaş durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin ön incelemesinde dışarıdan yanıcı bir maddenin kamyonetin içine atıldığı, bu nedenle aracın arka kısmında bulunan bazı maddelerin tutuştuğu, yangının bu nedenle çıktığı değerlendiriliyor.

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