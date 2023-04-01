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Sakarya'da minibüs alev alev yandı

Sakarya'da park halinde olan bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:32
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Park halindeki minibüs alev aldı

Sakarya'da minibüs alev alev yandı
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DHA'nın haberine göre, Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halinde bırakılan minibüs, çakmaklık kısmından çıktığı öne sürülen yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Plaj Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücüsünün park halinde bıraktığı 54 AFY 033 plakalı midibüsten bir süre sonra alevler yükselmeye başladı. Dumanı gören kişiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü de yangını söndürmeye çalıştı. Yangın söndürme tüpleriyle söndürülen minibüste maddi hasar oluştu. Yangının, minibüsteki çakmaklıktan çıktığı öğrenildi.

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