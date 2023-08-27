Park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. M.G. idaresindeki 07 UV 132 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 07 HOF 93 plakalı otomobile çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

aw017441-03.jpg İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, çarpan araç sürücü yaralandı. Kafasını ön cama çarparak yaralanan M.G. olay yerinden kaçtı. Olayı gören görevli bekçi, M.G.'yi yakalayarak sağlık görevlilerine getirdi.

aw017441-02.jpgİlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün 1,49 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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