Park halindeki yolcu otobüsü birden otogara daldı. Facianın eşiğinden dönüldü

Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan T.B. yönetimindeki 38 NK 060 plakalı otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda durdu. Park halindeyken teknik bir arıza yaşayan otobüs, kontrolsüz bir şekilde hareket ederek otogar binasına girdi ve hasara yol açtı.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralanan 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun stabil olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Otobüs, çekici yardımıyla otoparka götürülürken, kazada otobüs ve otogar binasında maddi hasar oluştu. Otobüs şoförü T.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"BİRDEN İÇERİ DALDIK"

Olayın tanıklarından Okan Uçan adlı yolcu, "Otobüsün arkasında oturuyordum, dizi izliyordum. Otobüs arıza mı yaptı bilmiyorum ama birden daldık içeri, yaralılar da var" diyerek yaşadığı anı paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Teknik arızanın neden kaynaklandığı ve otobüsün neden kontrolsüz bir şekilde mi hareket ettiği detaylı olarak araştırılacak.