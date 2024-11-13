Park yeri kavgasında korkunç olay boynuna tornavida saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Park yeri kavgasında korkunç olay boynuna tornavida saplandı

İstanbul Esenyurt'ta iki kişi arasındaki park yeri kavgasında şahıslardan biri diğerinin boynuna tornavida sapladı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna sapladı.

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Yaralanan İhsan Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında gözünden yaralanan Cafer E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tedavisi tamamlanan Cafer E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Boynuna tornavida saplanan İhsan Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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