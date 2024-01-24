Park yeri tartışmasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Park yeri tartışmasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Gaziantep’in Nizip ilçesinde park yeri sebebiyle 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Nizip’te bulunan bir parkta, iki grup arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 20 yaşındaki Nurettin Kılıçparlar ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçaklandı.

Yaralanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nurettin Kılıçparlar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıçparlar’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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