Park yeri tartışmasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Nizip’te bulunan bir parkta, iki grup arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 20 yaşındaki Nurettin Kılıçparlar ve ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçaklandı.

Yaralanan 2 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Nurettin Kılıçparlar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıçparlar’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.