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Başını demir parmaklığa sıkıştıran kedi kurtarıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir parkta sokak kedisi, başını demir parmaklıklara sıkıştırmış halde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:42
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Parkta kafasını demir parmaklığına sıkıştıran kedi kurtarıldı

Başını demir parmaklığa sıkıştıran kedi kurtarıldı
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İstanbul Beylikdüzü’nde bir parkın demir parmaklıklarına kafasını sıkıştıran sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde bir parkta sokak kedisi, başını demir parmaklıklara sıkıştırmış şekilde bulundu. Kedinin kafasını çıkaramadığını ve halsiz şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin sıkıştığı yerdeki demirleri, demir makası ile kesti. Yaklaşık bir dakika süren operasyonun ardından kurtarılan kedi, vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken Yaşanan o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


(Kaynak: İHA)

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