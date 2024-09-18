Parkta oynayan çocuk tilkiyle burun buruna geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Parkta oynayan çocuk tilkiyle burun buruna geldi

Gümüşhane’de parkta oynarken bir anda karşısında tilki gören 5 yaşındaki çocuk tilkiyle iletişim kurmaya çalışken ailesi o anları kayda aldı.

Akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta bulunan çocuk parkında ailesiyle birlikte oynayan 5 yaşındaki Ayla Uzunosmanoğlu, parkın yanına kadar gelen bir tilki görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anları babası Sezer Uzunosmanoğlu’nun cep telefonuyla kayıt altına aldığı Ayla, ufak adımlarla tilkiye yaklaşmaya çalıştı.

Bir an ürkerek uzaklaşan tilki ardından yeniden yemek aramak için geri döndü. Tilki bir süre sonra yiyeceği apartmanların arasına kaçarak gözden kayboldu.
Parta oynarken kızları Ayla’nın göstermesi üzerine tilki fark ettiklerini söyleyen baba Sezer Uzunosmanoğlu, “Parkta oynarken bir anda baba tilki gördüm diye seslendi. Baktım, çimler üzerinde yatan bir tilki var. Daha sonrasında tilki kaçıp tekrar geri geldi. Bir şeyler yerken Ayla tilki ile oynamaya başladı. Tilki sonra karşıya geçip apartmanların arasında gözden kayboldu” dedi.

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