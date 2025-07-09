Parkta silahlı kavga! 1yaralı

Kaynak: İHA
Parkta silahlı kavga! 1yaralı

Eskişehir'de bir parkta iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansırken olayda silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Büyük Cami Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silahına davrandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, silahla ateş eden şahısların, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla parktan kaçtığı görüldü.

Ayağından hafif yaralanan şahıs tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

Öte yandan mahalleli, parkta bu tür olayların sık sık yaşandığını ve bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

aw493391-01.jpg

aw493391-02.jpg

aw493391-03.jpg

aw493391-04.jpg

Son Haberler
Grok’a erişim engeli var mı? Bakan Uralıoğlu açıkladı
Grok’a erişim engeli var mı? Bakan Uralıoğlu açıkladı
15 Temmuz öncesi yasa boğdu! İstanbul'da yürek yakan veda
15 Temmuz öncesi yasa boğdu! İstanbul'da yürek yakan veda
Bakan Memişoğlu duyurdu: 18 bin alım yapacağız!
Bakan Memişoğlu duyurdu: 18 bin alım yapacağız!
Bu sonuç Anadolu Ajansı ve ANAR’ın araştırmasından çıktı: Vatandaşlar ‘En büyük sorun geçim derdi’ dedi
Bu sonuç Anadolu Ajansı ve ANAR’ın araştırmasından çıktı: Vatandaşlar ‘En büyük sorun geçim derdi’ dedi
CHP'nin talebine Adalet Bakanı'ndan yeşil ışık!
CHP'nin talebine Adalet Bakanı'ndan yeşil ışık!