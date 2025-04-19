Parmağını arı sokan arıcı yaşamını yitirdi

Adana Seyhan'da koruyucu ekipmanları ile arıcılık yapan İlhami Özgen, sol serçe parmağından arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

Arıcı İlhami Özden'i, arılara bakım yaptığı sırada koruyucu ekipmanı olmasına rağmen sol serçe parmağından arı soktu.

Arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen, Özden kurtarılamadı. İlhami Özden’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.