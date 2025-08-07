Partey yeni takımını seçti

Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrıldıktan sonra Süper Lig devlerinin gündemine gelen Ganalı orta saha Thomas Partey'in yeni takımı belli oldu.

La Liga ekiplerinden Villarreal, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

El Villarreal CF y @Thomaspartey22 han alcanzado un acuerdo para que el futbolista ghanés se vincule al conjunto groguet de cara a la presente temporada 2025-26.



El jugador se sumará a la dinámica del equipo a partir de mañana en la Ciudad Deportiva. pic.twitter.com/q7XVRHUXvR