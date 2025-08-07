Partey yeni takımını seçti

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig kulüplerinin gündemindeki tecrübeli orta sha Thomas Partey, La Liga'ya transfer oldu.

Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrıldıktan sonra Süper Lig devlerinin gündemine gelen Ganalı orta saha Thomas Partey'in yeni takımı belli oldu.

La Liga ekiplerinden Villarreal, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

CİNSEL SALDIRIDAN YARGILANDI

İngiltere'de 3 kadına cinsel saldırı ile suçlanan oyuncu geçtiğimiz günlerde çıktığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

Arsenal'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

