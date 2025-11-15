Geçtiğimiz haftalarda AKP’nin Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar ilçe başkanları görevden alınmıştı. AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na İsmail Ergüneş atandı. Ancak Ergüneş ile ilgili detaylar gündemde konuşuluyor.

HSK OLMADI, AKP’DE GÖREVE GETİRİLDİ

Ergüneş iki hafta önce HSK üyesi adayı olarak TBMM genel kurulunda oylamaya girmişti ancak seçilemediği ortaya çıktı.

Atamaya tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Emin Ekmen, “Bugün İstanbul Gaziosmanpaşa ilçe Başkanlığı’na atanan Sayın İsmail Ergüneş iki hafta önce Hakim Savcılar Kurulu üyesi adayı olarak TBMM genel kurulunda oylamaya girmişti. Böyle bir atama için bir iddet süresine bile ihtiyaç duymuyorlar. Bu geçişliliklerin bu kadar kolay ve hızlı olması Ak Parti’de kimse tarafından yadırganmıyor mu gerçekten?" dedi.

ERGÜNEŞ’İN GÖZ KAMAŞTIRAN KARİYERİ

Ergüneş’in geçmiş kariyeri ise göze çarpan bir diğer detay oldu. Ergüneş, 2006’da yapılan AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’nden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. 2007 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Ergüneş, 2014’te yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan aday adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine getirilen Ergüneş, 2017 yılında TMSF'de başkan müşaviri olarak görev yaptı. 2021 yılında ise bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine atanan Ergüneş, Bakanlık kadrosunda başka pozisyonlarda görevi devam ederken HSK üyeliğine aday olup, seçilemedi.

Ergüneş, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’na yeniden atandı.