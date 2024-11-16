Partick Thistle, Hamilton’u 5-1 mağlup etti

Maça etkili başlayan Partick Thistle, 6. dakikada Aiden Fitzpatrick’in ara pasıyla buluşan Scott Robinson’ın zayıf vuruşuyla ilk golü kaydetti. 20. dakikada ise Daniel O'Reilly’nin kafa pasını değerlendiren Robinson, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Hamilton, ilk yarının son dakikalarında kaleci Myles Roberts’ın hatasını Kevin O’Hara ile değerlendirerek umutlandı. Ancak ikinci yarıya hızlı giren Thistle, Robinson’ın asistinde Brian Graham’ın kafa golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.

Graham, 65. dakikada Logan Chalmers’a harika bir ara pas göndererek dördüncü golün hazırlanışında başrol oynadı. Son sözü ise Fitzpatrick’in ortasını gole çeviren Graham söyledi ve Thistle mücadeleyi 5-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Thistle, dördüncü sıraya yükselirken Hamilton yedinci sırada kaldı.

Teknik Direktörlerin Görüşleri

Partick Thistle Teknik Direktörü Kris Doolan: “Maça istediğimiz gibi başladık. Ancak rakibimize gol hediye ederek onların moral bulmasına neden olduk. Devre arasında bunu konuştuk ve sadece bir anlık bir kıvılcım olarak kalması gerektiğine karar verdik. İkinci yarıya yeniden önde başladık ve erken golle avantajımızı artırdık. Sahada herkes üzerine düşeni yaptı, bu takımın daha iyiye gitmeye devam edeceğinden eminim.”

Hamilton Academical Teknik Direktörü John Rankin: “Her iki yarıya da bu kadar kötü başlayıp bir şeyler almayı beklemek mümkün değil. İlk yarıda kötü oynadık ama devre bitmeden toparlanmayı başardık. Ancak ikinci yarıda da aynı hataları yaptık ve oyunda kendimize şans tanımadık. Bu, gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor.”

Ligde Puan Durumu

Partick Thistle, bu galibiyetle 22 puana ulaşarak dördüncü sıraya yerleşti ve play-off yarışında avantaj elde etti. Lider Ayr United ile aralarında sadece iki puan fark bulunuyor. Hamilton Academical ise yedinci sırada, averajla Raith Rovers’ın gerisinde kaldı.

Sonraki hafta Partick Thistle, Greenock Morton deplasmanına çıkarken Hamilton Academical, Dundee karşısında galibiyet arayacak. Play-off heyecanı, İskoçya Şampiyonası’nda hız kesmeden devam ediyor.