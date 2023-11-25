Pasaport, ehliyet, harç ve vergilere büyük zam

Pasaport, ehliyet, harç ve vergi gibi birçok kaleme yapılacak zam oranı belli oldu. Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58.46 olarak belirlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pasaport, ehliyet, harç ve vergilere büyük zam

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.

BİRDEN FAZLA KALEME BU ORANDA ZAM BEKLENİYOR

Düzenlemede bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Kararla pasaport, ehliyet, harç ve vergilere bu oranda zam bekleniyor.

ZAMLARI ÖRNEKLERLE AÇIKLAMIŞTI

Vergi uzmanı Ozan Bingöl konuyla ilgili 3 Kasım’da şu paylaşımı yapmıştı:

2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olmuştur. Böylece önümüzdeki yıl;

-Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya

-Bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya

-En düşük radar cezası 951 liradan 1.506,95 liraya yükselecektir.

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