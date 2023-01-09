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2023'te yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar oldu

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar ile IMEI kayıt ücreti ve diğer harçlar yeniden belirlendi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:10
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Pasaporta telefon kaydettirme ücreti ne kadar oldu

2023'te yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar oldu
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Resmi Gazete’de yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili karar yayınlandı. Yayınlanan karara göre 2023 yılında yurt dışından getirilen telefonu Türkiye’de kullanabilmek için yapılması zorunlu olan IMEI kaydının ücreti netleşti.

2023 yılı başından itibaren yeni aboneliklerde 117 TL yerine 260 TL maktu ÖİV alınacak. IMEI kayıt harcı ise 2732 TL’den 6091 TL'ye çıkarıldı. 2023 yılının sonuna kadar bu ücret geçerli olacak.

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