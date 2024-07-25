Pasifik Okyanusu'nda 1,4 milyon litre petrol taşıyan tanker battı

Filipin Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista basın toplantısında, "17 mürettebattan 16'sını kurtarmayı başardık. Biri kayıp" dedi.

Güçlü rüzgarlar ve yüksek dalgaların kurtarma operasyonunu zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

Olay, bu sabah Manila Körfezi'ndeki Limay Belediyesi sınırlarına yaklaşık yedi kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Filipin Sahil Güvenliği, MT Terra Nova adlı geminin "devrildiğini ve sonunda sular altında kaldığını" belirterek, yapılan açıklamaya göre, çevredeki sulardaki meteorolojik bir rahatsızlığın navigasyon olayına neden olup olamayacağını araştırdığını ekledi.