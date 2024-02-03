Pasifik Teknoloji’nin halka arz tarihleri açıklandı

İnşaat ve gayrimenkulden uluslararası lojistiğe, gıdadan imalat sanayiine, enerjiden madenciliğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik Grubu, bünyesindeki Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Pasifik Teknoloji) halka açılıyor.

Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 6 ve 7 Şubat'ta talep toplanacak.

Halka arz fiyatı 35 TL olarak belirlenen şirketin 14 milyon TL’si sermaye artırımı, 13 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 27 milyon TL olan payları satışa çıkacak.

Söz konusu hisselerin halka arzı ile şirketin yüzde 20,15’i halka açılmış olacak. Söz konusu payların 18 milyon 900 bin adedi (yüzde 70) yurt içi bireysel yatırımcılara, 8 milyon 100 bin adedi (yüzde 30) ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

HALKA ARZDAN 945 MİLYON TL GELİR BEKLİYOR

Bünyesinde Destel Bilişim, Ditravo, Icredible ve Destel Connect gibi şirketleri barındıran teknoloji devi siber güvenlikten yazılıma, IT/donanımdan, teknolojik altyapı hizmetlerine kadar çeşitli alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip. Teknoloji devi, gerçekleşecek halka arzdan 945 milyon TL halka arz geliri elde etmesi planlanıyor.

YOLCU TAŞIMA PLATFORMUNUN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Pasifik Grubu CEO’su F. Nusret Dur yaptığı açıklamada halka arz gelirinin yüzde 45’ini yatırım harcamalarında, yüzde 35’ini Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımlarında ve kalan yüzde 20’sini ise işletme sermayesinde kullanacaklarını ifade etti. Dur, elde edilecek kaynaklarla öncelikli olarak şirketin yeni ürünler, iş birlikleri ve inovatif iş çözümleri konusuna odaklanarak pazar payının artırılmasını hedeflediklerini de belirtti.

Dur, şunları anlattı: “Teknolojik altyapıdan yazılıma ve siber güvenliğe kadar uzanan uçtan uca kapsamlı bir hizmet sunabilme kabiliyetine sahip bir şirket olarak yenilikçi teknoloji projeleri, teknoloji tabanlı iş modelleri oluşturacak, daha az insan kaynağı gerektiren Low-Code ya da No-Code platformlar sayesinde faaliyet döngüsünün kısa sürelerde dijitalleşmesine katkı sağlayacak alanlarda da yeni yatırımlarımız olacak. Bunlara ek olarak Ulaştırma ve Turizm sektörüne yönelik mevcut Yolcu Taşıma Platformu yazılımımızın kapsamını genişleterek sadece biletleme değil, konaklama, araç kiralama, yemek vb. tüm hizmetlerin verilebileceği bir yapıya kavuşmasını da sağlayacağız.”

ŞİRKETLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Dur, Bilişim Vadisi Teknopark’ta konumlanan Pasifik Teknoloji’nin, inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunarak şirketlerin dijital dönüşümlerine katkı sağladığına vurgu yaptı. Dur, “Pasifik Teknoloji olarak 2022 yılını yaklaşık 489 milyon TL ciro ile kapatmıştık. 2023 yılını da yaklaşık 700 milyon TL ile kapatıyoruz. Bu büyümede, teknolojik altyapı projelerinde kaydettiğimiz ilerlemeler, siber güvenlik alanında gerçekleştirdiğimiz ürün satışları, TCDD’nin Yolcu Taşıma Platformu yazılımını geliştirmek için üstlendiğimiz işler ve satışını gerçekleştirdiğimiz yazılım ve donanım ürünlerdeki artışın etkili olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.