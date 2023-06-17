Paşinyan'dan arma eleştirisi: Ağrı Dağı'nın bizimle ne ilgisi var?

Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan'dan dikkati çeken açıklama. Ermenistan Devlet armasında Ağrı Dağı'nın yer almasını eleştiren Paşinyan, 'Bunun şu anki Ermenistan ile hiçbir ilgisi yok' dedi.

Paşinyan'dan arma eleştirisi: Ağrı Dağı'nın bizimle ne ilgisi var?

Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda muhalefetten bir milletvekili ile girdiği diyalogda devlet sembollerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

TRT Haber’in aktardığına göre; Paşinyan, "Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan'ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh'un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var?" ifadesini kullandı.

"BİZİ YOK EDİN" ANLAMINA GELİYOR

Paşinyan, devlet armasının Ermenistan'ın teminatı olduğunu söyledi.

Armada Ağrı Dağı'nın yer almasının "kendi toprağımız" algısı yaratacağını belirten Paşinyan, "Bu bizi yok edin anlamına geliyor" dedi.

1991 yılında yeni devletin temelleri atılırken buna neden ihtiyaç duyulduğunu anlamadığını kaydeden Paşinyan, ülkesini ve devletini en çok sevenin kendisi olduğunu vurgulayarak, bu tip uygulamaların halkın psikolojisine katkı sağlamadığını söyledi.

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