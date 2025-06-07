Pastanede şok görüntüler! Satır, sopa ve taşlı kavga

Kaynak: DHA
Pastanede şok görüntüler! Satır, sopa ve taşlı kavga

İstanbul Küçükçekmece’de Konuşurken aralarında tartışma çıkan pastane sahibi ile eski çalışan arasında sinirler gerildi. Eski çalışan iş yerine taş ve şişe fırlatırken, iş yerindekilerden biri satırla biri sopayla kovaladı.

Olay, 1 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iş yeri sahibi, eski çalışanını akşam dükkana çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Konuşurken aralarında tartışma çıkan ikili kavgaya başladı.

Eski çalışan iş yerine taş ve şişe fırlatırken, iş yerindekilerden biri satırla biri sopayla kovaladı. Bu sırada çevredeki bazı araçlara taş isabet etti. Araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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