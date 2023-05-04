‘Patates’ isimli kediyi öldüren Pitbull'un sahibine 6 ay 20 hapis cezası

İstanbul Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü olan 'Patates' isimli kediye, geçen yıl pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan çocuk şüpheli Ş.A., 6 ay 20 hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, Ş.A.'ya 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu bir kitabı okumasına karar verdi.

‘Patates’ isimli kediyi öldüren Pitbull'un sahibine 6 ay 20 hapis cezası

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya suç tarihinde 17 yaşında olan Ş.A. katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı da katıldı. Duruşmada söz verilen Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı, "Hiçbir köpeğin doğuştan ırkı ne olursa olsun, kendiliğinden saldırgan davranışlarda bulunacağı konusunda hiçbir bilimsel görüş yoktur. Dosyada 2 mağdur hayvan olduğu görüşünü destekleyen bir karar talep ediyoruz. Suça sürüklenen çocuğun köpeğin saldırgan olduğu yönündeki beyanlarının dikkate alınmamasını talep ederiz" dedi.

kediyi-pitbulla-oldurten-supheliye-6-ay-boyunca-hayvan-icerikli-kitap-okuma-cezasi-yenicag1.jpg

Kararını açıklayan mahkeme, Ş.A.'nın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 'bir ev hayvanını öldürme' suçundan 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Ş.A.'nın yaşının küçük olmasından dolayı cezada indirim uygulanarak 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca cezada takdiri indirim uygulayarak Ş.A.'nın 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Ş.A.'nın 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulması ve 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu denetimli serbestliğin verdiği bir kitabı okumasına karar verildi.

kediyi-pitbulla-oldurten-supheliye-6-ay-boyunca-hayvan-icerikli-kitap-okuma-cezasi-yenicag2.jpg

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ş.A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti.

kediyi-pitbulla-oldurten-supheliye-6-ay-boyunca-hayvan-icerikli-kitap-okuma-cezasi-yenicag3.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında açıklama Dünya
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında açıklama
Mansur Yavaş: İmralı’ya giden hakim kim? Ne görüştünüz? Ne talep ettiniz? Güncel
Mansur Yavaş: İmralı’ya giden hakim kim? Ne görüştünüz? Ne talep ettiniz?
Trabzon'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı Güncel
Trabzon'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
Mahkeme kararını açıkladı: Nasuh Mahruki AKP'ye tazminat ödeyecek Güncel
Mahkeme kararını açıkladı: Nasuh Mahruki AKP'ye tazminat ödeyecek
Belgrad'daki saldırıda hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişiye anma töreni Dünya
Belgrad'daki saldırıda hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişiye anma töreni
Doğuş Otomotiv yöneticileriyle ilgili şok iddia. Vatandaşların neden sıfır araç bulamadığı ortaya çıktı Güncel
Doğuş Otomotiv yöneticileriyle ilgili şok iddia. Vatandaşların neden sıfır araç bulamadığı ortaya çıktı
Alev alev yanan evin görüntüsü meydana gelen hasarı ortaya koydu Güncel
Alev alev yanan evin görüntüsü meydana gelen hasarı ortaya koydu