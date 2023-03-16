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Patates ücretlerine kritik uyarı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü patates üreticilerin önemli bir uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:29
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Patates ücretlerine kritik uyarı

Patates ücretlerine kritik uyarı
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İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden patates üreticilerine rün pasaporta kaydı yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Afyonkarahisar’ın önemli bir patates üretim merkezi olduğu vurgulanarak üreticilerin bu hususa dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Patates üretiminin geleceği sizlerin ellerinde. Yemeklik patateste bitki pasaportu kaydınızı yaptırmayı unutmayın. Pasaport kaydı işlemleri için il ve ilçe müdürlüklerimize başvuruda bulunabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

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