Patates ücretlerine kritik uyarı

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden patates üreticilerine rün pasaporta kaydı yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Afyonkarahisar’ın önemli bir patates üretim merkezi olduğu vurgulanarak üreticilerin bu hususa dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Patates üretiminin geleceği sizlerin ellerinde. Yemeklik patateste bitki pasaportu kaydınızı yaptırmayı unutmayın. Pasaport kaydı işlemleri için il ve ilçe müdürlüklerimize başvuruda bulunabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.