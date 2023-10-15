Patates yüklü tır alev alarak küle döndü

Aksaray’da elektrik şasesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle motor kısmından tutuşan patates yüklü tırın kupası yanarak küle döndü.

KAYNAK: İHA
Patates yüklü tır alev alarak küle döndü


Yangın, sabah saatlerinde Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 42 AOR 073 plakalı patates yüklü tırın motor kısmında oluşan şaseden kıvılcımlar çıkarak motor kısmında yangına neden oldu.

Bir anda alevler içinde kalan tırın kupasına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kupayı yarış saat süren çalışma sonucu tamamen söndürdü.

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Tırın kupası adeta küle dönerken yangın esnasında kupada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde tırın elektrik kablolarından şase yaptığı ve çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu tespit edildi.

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