Patlamamış havan topu bulundu

Bolu'da ormanlık alan içerisinde mantar toplarken bir vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. Jandarma tarafından mermi, kontrollü olarak imha edildi.

Bolu'da Hamzabey köyü sınırlarında bir vatandaş mantar toplamaya gitti. Ormanlık alanda mantar arayan vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. Merminin fotoğraflarını çeken vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Patlamamış halde ormanda duran mermiyi kontrollü bir şekilde alan ekipler, mermiyi imha etti.