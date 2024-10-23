Patlamamış havan topu bulundu

Kaynak: İHA
Patlamamış havan topu bulundu

Bolu'da ormanlık alanda küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi bulundu.

Bolu'da ormanlık alan içerisinde mantar toplarken bir vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. Jandarma tarafından mermi, kontrollü olarak imha edildi.

iha-20241023aw314332-1.jpg

Bolu'da Hamzabey köyü sınırlarında bir vatandaş mantar toplamaya gitti. Ormanlık alanda mantar arayan vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. Merminin fotoğraflarını çeken vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Patlamamış halde ormanda duran mermiyi kontrollü bir şekilde alan ekipler, mermiyi imha etti.

Son Haberler
Borsada işlem yapacaklar dikkat! Takas Çarşamba gerçekleşecek
Borsada takas işlemlerinin tarihinde değişiklik
Ankara’da 19 liraya maç bileti satıyorlar. Kapış kapış gidiyor
Ankara’da 19 liraya maç bileti satıyorlar. Kapış kapış gidiyor
Sonbaharda keşfedilebilecek 6 rota önerisi
Sonbaharda keşfedilebilecek 6 rota önerisi
Beykoz'da görüldü! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Beykoz'da görüldü! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Patlamamış havan topu bulundu
Patlamamış havan topu bulundu