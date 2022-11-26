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İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından İstanbul Valiliği tarafından bir dizi önlem alınmıştı. Caddede bulunan simitçi ve kestaneci gibi tezgahlar sokak aralarına konuldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 18:11
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Patlamanın ardından İstiklal Caddesinde güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor

İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim'de gerçekleşen terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınlamıştı.

Kararda, "İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir" ifadeleri yer almıştı.

SOKAK ARASINA ÇEKİLDİ

Daha önce sokak müzisyenlerine ve performans sanatçılarına kapatılan caddede, alınan güvenlik önlemlerinden biri de simit ve kestane gibi tezgahların yerlerinin düzenlenmesi oldu.

Alınan yeni kararla beraber simit tezgahları bulundukları yerlerinden kaldırılarak ara sokaklara çekildi. (İHA)

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