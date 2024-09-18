Patlayan çağrı cihazlarının Türkiye'de de satıldığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Patlayan çağrı cihazlarının Türkiye'de de satıldığı ortaya çıktı

İsrail’in Lübnan’da yaptığı siber saldırı sonucunda çağrı cihazları bomba gibi patlamış ve bu saldırılar sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi 2 binin üzerinde insan yaralanmıştı. Aynı çağrı cihazlarının Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı.

İsrail Ortadoğu’daki savaşın boyutunu dün Lübnan’da yaptığı saldırı ile farklı bir boyuta taşıdı. Çağrı cihazlarını hackleyerek uzaktan mesaj ile aynı anda patlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çağrı cihazı taşıyan Lübnanlıların ciddi şekilde yaralandıkları ve 11 kişinin de hayatını kaybettiği görüldü.

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Saldırı biçimi bugüne kadar görülmemiş olmasından dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

TÜRKİYE’DE BU CİHAZLARI KULLANAN VAR MI?

İsrail’in saldırısı sonrasında cep telefonlarına şüphe ile bakan birçok insan sosyal medyada tartışmalara katıldı. Çağrı cihazlarının Türkiye’de olup olmadığı yönündeki kafa karışıklığı sonrasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konu hakkında bu sabah bir açıklama yaptı. Türkiye’de bu cihazların neredeyse hiç kullanılmadığını belirten Uraloğlu, Türkiye özelinde bir risk olmadığını net olarak ifade etti.

ONLİNE SATIŞI YAPILIYOR

Türkiye’de bu çağrı cihazlarının neredeyse hiç kullanılmadığının açıklamasının ardından online satış mağazalarında çağrı cihazlarının satıldığı ve fiyatlarının da gayet ulaşılabilir olduğu görüldü.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan patlayan cihazlar Gold Apollo'ya ait çıktı. Firmadan yapılan açıklamada suçu Budapeşte'deki BAC markasına atarak, biz sadece marka yetkisi veriyoruz ve bu ürünün tasarımı veya üretimi ile hiçbir ilgimiz yok açıklamasında bulundu.

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